Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen: '200 kişilik yurt inşasına başlayacağız' - Son Dakika

Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içinde.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içinde. Önümüzdeki aylarda 200 kişilik yurt inşaatına başlayacağız. Kimi zaman üniversiteli kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar gelebiliyor. Bu nedenle de bu yatırıma öncelik verdik" dedi.


Konyaaltı Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Meclisi, 16 gündem maddesiyle toplandı. Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Elazığ'da yaşanılan deprem ile henüz yaraları saramamışken Van'da çığ, İstanbul'da ise yaşanan uçak kazasıyla derinden sarsıldıklarını söyledi. Milletçe dayanışma içinde bu günlerin atlatılacağını dile getiren Başkan Semin Esen, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.


Molla Yusuf Mahallesinde yer alan 2 bin 64 metrekare büyüklüğündeki 20021 ada 2 parsel alan üzerine 200 kişilik Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu yapmak istediklerini belirten Başkan Esen, bu konuyla ilgili gündem maddesini oy birliğiyle kabul eden Meclise, teşekkür etti. Semih Esen, "Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içinde. Önümüzdeki aylarda 200 kişilik yurt inşaatına başlayacağız. Kimi zaman üniversiteli kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar gelebiliyor. Bu nedenle de bu yatırıma öncelik verdik" diye konuştu.


Ak Parti Grup Sözcüsü Abdurahman Yılmaz'da öğrencilere yönelik bu duyarlı yaklaşımı için Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. Konyaaltı Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisinde 16 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Esen: "200 kişilik yurt inşasına başlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]