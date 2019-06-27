Son Dakika Haberleri: Başkan Esen: "Asfalt çalışmamız devam ediyor"
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Başkan Esen: "Asfalt çalışmamız devam ediyor"

48 dakika önce

Konyaaltı'nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi.

Başkan Esen:
Konyaaltı'nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi'nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hurma Mahallesi'nde 277 Sokakta mevcut yıpranmış asfaltı 'kemirici' olarak adlandırılan iş makinesiyle söken Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu işlemin sonrasında sokağı sıcak asfalt ile kaplayarak modern görünüme kavuşturdu. Konyaaltı'nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi. Son olarak Hurma Mahallesi 277 Sokakta ilk olarak mevcut asfaltı kemirici iş makinesiyle söktüklerini ifade eden Semih Esen, bu çalışmanın sonunda da sokağı sıcak asfalt ile kaplayarak modern görünüme kavuşturduklarını bildirdi. Başkan Esen, Hurma Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaklarını belirterek, şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını dilediğini kaydetti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Semih Esen, Konyaaltı, Güncel
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