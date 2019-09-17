Başkan Esen, Belediye atölyelerini inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerini ziyaret ederek, çöp aktarma istasyonu, yeraltı çöp konteyneri ve briket üretim tesisini yerinde inceledi.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Özkayacan ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerini ziyaret etti. İlk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünde "Çöp Aktarma İstasyonu"nu ziyaret eden Başkan Semih Esen, yeraltı çöp konteyneri üretim tesisi ve çöp konteynerleri bakım-onarım atölyesinde çalışanlarla bir araya geldi. Esen, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesinde geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Çöp Aktarma İstasyonu ile büyük tasarruf sağlandığına dikkat çekti. Konyaaltı Belediyesi olarak yeraltı çöp konteynerleri üretiyor olmanın da gerek kent düzeni, gerek ise halk sağlığı konusunda önemine değinen Esen, "Bu konteynerleri kendi atölyelerimizde, kendi işçilerimizle üretiyoruz" dedi.



Bu atölyede işçilerle bir arayla gelen Esen, yer altı çöp konteynerlerini öncelikli olarak okul ve kamu kurumları çevresinde konuşlandıracaklarını bildirdi. Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak amaçlarının bu ilçede yaşayan herkese modern bir yaşam sunmak olduğunu söyledi. Ardından beraberinde ki heyetle birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü ziyaret eden Semih Esen, bitki atıklarının öğütülüp sıkıştırılması prensibiyle briket yakıt üretimin yapıldığı Konyaaltı Belediyesi Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Tesisi inceledi. Başkan Semih Esen son olarak da geri dönüşüme kazandırılabilen 14 çeşit ürünün depolandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini gezdi. Başkan Esen, oldukça titiz çalıştıklarını ifade ettiği Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ANTALYA