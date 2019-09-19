Son Dakika Haberleri: Başkan Esen, "Bu yıl 345 hayvanı kısırlaştırdık"
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Başkan Esen, "Bu yıl 345 hayvanı kısırlaştırdık"

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Esen,

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye bünyesinde hizmet veren birim müdürlükleri ziyaretine devam ediyor. İlgili Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ile birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Semih Esen, Birim Müdürü Mutlu Karacaoğlu'ndan bilgi aldı. Zümrüt Mahallesi'nde 13 bin 600 metrekare alana kurulu olan Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinin son derece modern bir tesis olduğunu dile getiren Başkan Semih Esen, "Merkezimizde sokak hayvanlarımızın her türlü tıbbı tedavisi yapılabilmektedir. Bu yıl içinde kedi ve köpek toplam bin 345 kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Aşı ve diğer sağlık kontrolleri ardından sahiplendirmeleri yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'de ve yurt dışında örnek gösterilmesi bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.


Kedi Evinin hizmete açılması talimatı


Başkan Esen, Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu ve birim çalışanlarıyla yaptığı toplantı sırasında Karamel isimli köpeğin kendisine gösterdiği yakınlığa da aynı şekilde karşılık verdi. Sevimli dostların konuşulduğu toplantıda ortaya da sevimli görüntüler çıktı. Esen, toplantı sonrasında Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Esen, yapımı son aşamaya gelen 'Kedi Evi'nin de eksiklerinin bir an önce tamamlanıp hizmete açılması yönünde talimat verdi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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