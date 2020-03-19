Başkan Esen: "Büyüklerimize ve hasta vatandaşlarımıza hizmet belediyemizden" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen: 'Büyüklerimize ve hasta vatandaşlarımıza hizmet belediyemizden' - Son Dakika

Başkan Esen: "Büyüklerimize ve hasta vatandaşlarımıza hizmet belediyemizden"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaparken, 75 yaş üstü kronik hastalıkları olan ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını Konyaaltı Belediyesi olarak karşılayacaklarını açıkladı.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaparken, 75 yaş üstü kronik hastalıkları olan ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını Konyaaltı Belediyesi olarak karşılayacaklarını açıkladı. Semih Esen, korona virüs tehdidine karşı Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli tedbir ve önlemleri aldıklarını söyledi. Esen, çok önemli olmadıkça vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Konyaaltı Belediyesi olarak kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 75 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşlarımızın raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız 0242 245 55 15'nolu telefonla bizlere ulaşabilir" dedi.


Esen, vatandaşların bazı işlemleri belediye gelmeden evden online olarak da gerçekleştirebileceklerini belirtti. Esen, e-imar sorgusu, nöbetçi eczane sorgulama, whatsapp üzerinden dilekçe verme, istek ve şikayetlerini online yapabileceklerini kaydetti.


Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi'nde nikah işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Korona virüs salgını nedeniyle bir takım kısıtlamaya gittiklerine dikkat çekerek, "Nikah başvuruları telefonla randevulu alıyoruz. Belediye salonumuzda nikahı kıyılacak çiftlerimiz randevulu ile nikah işlemi için direk nikah salonumuza geçecek. Nikah işlemlerinde çiftimiz, anne-baba ve şahitlerimiz olacak. Başka misafir almıyoruz. Halkımızı bu konuda anlayışlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:23 Kaynak: İHA

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