Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ören yerlerine, doğaya, sevgi ve barışa dikkat çekmek amacıyla denize açılan Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyeleriyle bir araya geldi.



1 Eylül Pazar günü Marmaris'ten Akdeniz'e açılan DADD üyesi 43 yelkenli, Antalya Limanında demirledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, DADDralli Akdeniz 2019 Projesi kapsamında ören yerlerine, doğaya, sevgi ve barışa dikkat çekmek isteyen denizcilerle bir araya geldi. DADD Başkanı Zafer Türkmen, "İki yıl önce kurduğumuz derneğimizin şu an 850 üyesi var. Biz marinalardaki tekneleri denize çıkarmak istiyoruz. Cesareti olmayan denizcileri cesaretlendirmek istiyoruz. Daha önce de Karadeniz'de benzer bir ralli düzenleyerek insanları denize çekmeye çalıştık. Bu projemizle de etrafı denizlerle çevrili olan ülkemizin doğa ve tarihi güzelliklerine dikkat çekmek istedik. Sevgi ve barış farkındalığı oluşturmak istedik. Bu anlamda bizlere destek olan Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



"Türkiye'nin medeni yüzü"



Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, sivil denizciliğin hakkettiği seviyede olmadığını belirterek, bu gibi sosyal etkinliklerin gerek ülke içi gerek ise yurtdışı tanıtımlarda büyük önem taşıdığını söyledi. 15 Ekim Salı günü Fethiye'de son bulacak olan DADDralli Akdeniz 2019'u Konyaaltı Belediyesi olarak desteklerini dile getiren Esen, "Benim kardeşim yurtdışında yaşıyor. Genellikle Türkiye ile ilgili haberleri izlediğinde yurtdışında, pek memnun olmuyor. Çünkü çokta güzel görüntüler olmuyor oralarda. 'Sadece, bazı grupların bazı faaliyetleri haber oluyor. Onları seyrettiğimde Türkiye'nin bir batı ülkesi olduğunu görüyor, hissediyorum' diyor. Çağdaş, aydın grupların yaptığı bu hareketler eylemler, bazen batıda enderde olsa haber değeri taşıyor, gösteriliyor. Sizler o çağdaş gruplarsınız, Türkiye'nin medeni yüzüsünüz. Hümanizm dolu, sevgi dolu, bulunduğunuz yere o sıcaklığınızı getiren bir grupsunuz" diye belirtti.



Esen, 11 Eylül Çarşamba günü Konyaaltı Belediyesi karşısında denizden halkı selamlayacak olan Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği üyelerini, "Salma da bir karış suyunuz her zaman olsun" denizci sözüyle uğurladı. - ANTALYA