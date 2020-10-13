Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek - Son Dakika

Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek

13.10.2020 14:56
Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak'ın sahibi olduğu kırtasiye dükkanında, kızları için alışveriş yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak'ın sahibi olduğu kırtasiye dükkanında, kızları için alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası Bayrak ile sohbet eden Başkan Esen, kırtasiye ürünlerini özellikle kırtasiyecilerden almaya özen gösterdiğini söyledi. Pandemi nedeniyle neredeyse her esnaf kesiminin zor günler yaşadığını belirten Esen, olumsuzluktan kırtasiyecilerin de etkilendiğini söyledi. Uzaktan eğitimin kırtasiyecileri zorladığını dile getiren Başkan Esen, aşamalar halinde geçilen yüz yüze eğitimle, esnaf kesiminin bir nebze olsun rahatlamasını beklediklerini kaydetti. Esen, Mehmet Bayrak'tan kırtasiyecilerin sorunlarını dinledikten sonra ortak projeler yapabileceklerini dile getirdi.

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak ise Başkan Esen'in ziyareti için teşekkür etti. Alışveriş için Başkan Esen'in kırtasiye dükkanını tercih etmesinin çok önemli olduğunu aktaran Bayrak, vatandaşların da kırtasiye ürünlerine yönelik alışverişlerini büyük marketler yerine dükkanları tercih etmesinin esnaf adına çok önemli olduğunu aktardı. - ANTALYA

Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek

Mehmet Bayrak, Esnaf Odası, Antalya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı         
14:18
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei