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Başkan Esen'den kreşlere ziyaret

2 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Başkan Esen'den kreşlere ziyaret, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.


2019-2020 eğitim-öğretim dönemine başlayan Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i misafir etti. Başkan Semih Esen, kreşlerde yeni eğitim dönemine başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Başkan Esen, sınıfları gezerek, minik öğrencilerle sohbet etti. Kreş öğrencileri Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e sevgi gösterisinde bulundu.


Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde 3-6 yaş arasında 240 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Kreşlerimiz yoğun bir ilgi görüyor. Bu yıl 110 yeni öğrencimiz kayıt yaptırdı. Tam kapasite ile eğitim yılına başladık. Minik öğrencilerimizin heyecanları bizleri mutlu ediyor. Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde miniklerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli bir zaman geçiriyor. Ailelerimiz güvende olsun, çocukları emin ellerdedir" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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