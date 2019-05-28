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Başkan Esen'den Muhittin Böcek'e ziyaret

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Esen'den Muhittin Böcek'e ziyaret, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Korkut, Tuğba Erke Bostan ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek'e çiçek ve plaket takdim eden Başkan Esen, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Esen şöyle konuştu, "Hepimizin içi ısındı. Bütün başkanlarımız göreve başlar başlamaz bu net olarak hissedildi. Ben başarılı olacağınıza eminim. Antalya'da birlikte gayet güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel şeyler olacağına inancım tam. Bütün Antalya gibi bizim de size güvenimiz tamdır."

Semih Esen ile birlikte İl Başkanlığı görevinde birlikte çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, "Bende Sevgili Başkanıma şahsında çalışma arkadaşlarına ve meclis üyesi arkadaşlarıma geldiğiniz için ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey güzel olacak inşallah. Tabiki Antalya'mız önemli Konyaaltı'mız önemli. İlk gözümün ağrısı Konyaaltı. Burada birlikte çalıştığım arkadaşlarım da var. Zaten Başkanımızın İl Başkanlığı döneminde birlikte çalıştık. Antalya'mız, Konyaaltı'mız kazanacak. 19 ilçemizde hiç kimseyi ötekileştirmeden birlikte çalışacağız. Konyaaltı'nda bizlerin yapması gereken ne varsa da Başkanımın, çalışma arkadaşlarımın yanındayım. Bende bir kez daha ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18 Kaynak: İHA
Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Muhittin Böcek, Güncel
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