Başkan Esen'den öğrencilere 'çocuk festivali' sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen'den öğrencilere 'çocuk festivali' sürprizi - Son Dakika

Başkan Esen'den öğrencilere 'çocuk festivali' sürprizi

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin keyifli bir sömestr tatili geçirmeleri için 18 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Çocuk Festivalinin startını vereceklerini söyledi.

Başkan Esen'den öğrencilere 'çocuk festivali' sürprizi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin keyifli bir sömestr tatili geçirmeleri için 18 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Çocuk Festivalinin startını vereceklerini söyledi.


Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler sömestr tatili için kolları sıvadılar. Kreşlerde düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, şimdiden tatil planı yapmaya başladılar. Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde ve de diğer tüm okullarda karne alan öğrnencileri tebrik ettiğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilere bir de sürprizleri olduğunu söyledi. 18 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde Konyaaltı Çocuk Festivalinin startını vereceklerini ifade eden Esen, bu festivalde öğrencilerin bilim, sanat ve bir birinden renkli etkinliklerin yer alacağı bu festival ile öğrencilerin gün boyu gönüllerince eğlenebileceklerini kaydetti. "Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin aldığı eğitime bağlıdır" diyen Esen, "İlçemizde eğitim kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile düzenlediğimiz etkinliklerle bir araya geliyoruz. Bu sömestr tatilinde düzenleyeceğimiz festival ile de yine tüm öğrencilerimizi kucaklamak istiyoruz. 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan Konyaaltı Çocuk Festivalimize tüm öğrenci ve velilerimizi bekliyoruz. Ben şimdiden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin sağlık ve huzur dolu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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