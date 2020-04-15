Başkan Esen'den pazar yeri denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen'den pazar yeri denetimi - Son Dakika

Başkan Esen'den pazar yeri denetimi

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarında gezerek, yeni tip korona virüs(Kovid-19)kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Başkan Esen'den pazar yeri denetimi, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarında gezerek, yeni tip korona virüs(Kovid-19)kapsamında alınan tedbirleri inceledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar ile birlikte Öğretmenevleri Mahallesi'nde kurulan Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Semih Esen ve Kaymakam Katil Köten, pazarın giriş noktalarında uygulanan sosyal mesafe kuralı ve maske dağıtımını kontrol etti. Başkan Esen, zabıta ekiplerinden sık sık pazar alanını gezerek, maskesiz satış yapılmaması ve vatandaşların maskesiz içeriye girişlerine izin verilmemesi noktasında duyarlı olmalarını istedi. Başkan Esen ve Kaymakam Köten, pazar esnafına 'hayırlı işler' dilerken, vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti.


"Başkan Esen'den uyarılar"


Başkan Semih Esen, Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarında birtakım incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına alınması ve içerideki esnaf sayısının belli bir oranında, içeride müşteri bulunması noktasında düzenleme var. Bu çalışmaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Hem esnafımız hem de vatandaşımız kurallara riayet ediyor. Halkımızın kurallara uymasından memnuniyet duyuyoruz. Pazar alanının etrafını bariyerlerle çevirdik. Giriş ve çıkışlar belli noktadan oluyor. Girişlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:07 Kaynak: İHA

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