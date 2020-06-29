Başkan Esen'den Vali Yazıcı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Semih Esen, Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'den Antalya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Konyaaltı Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Semih Esen, tüm dünya ülkelerini saran pandemi ile de mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Esen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı ise "Belediye başkanımıza bu ziyareti dolaysıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Esen, Vali Yazıcı'ya plaket takdim ederek hayırlı olsun dileklerin iletti. - ANTALYA