Başkan Esen, ihalesi kazanılan mesire alanını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen, ihalesi kazanılan mesire alanını inceledi - Son Dakika

Başkan Esen, ihalesi kazanılan mesire alanını inceledi

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çıkartılan ihalede, Konyaaltı Belediyesi'nin kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki 117 dönümlük mesire alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Esen, ihalesi kazanılan mesire alanını inceledi, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çıkartılan ihalede, Konyaaltı Belediyesi'nin kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki 117 dönümlük mesire alanında incelemelerde bulundu.


Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ihalede Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki 117 dönümlük mesire alanı ihalesini kazanan Konyaaltı Belediyesi, çalışmalara başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek, yapılacak çalışmaları ele aldı. Başkan Semih Esen, toplantı sonrasında 117 dönümlük mesire alanında incelemelerde bulundu. Mesire alanını gezen Başkan Esen, gerçekleştirilecek proje alanlarına ilişkin birim müdürlerinden bilgi aldı.


Konyaaltı halkı adına çok önemli bir girişimde bulunduklarını söyleyen Başkan Esen, "Öğretmenevleri Mahallemizdeki 117 dönümlük mesire alanı ihalesini alarak, halkımızın bütçelerine uygun, hafta sonları ve akşamları vakit geçirebileceği bu alanı bölgemize kazandıracağız. Ticari bir amaç gütmeden halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda alanı projelendireceğiz. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlayarak, kısa bir zaman içerisinde mesire alanı halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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