Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde Çakırlar Mahallesiyle ilkini başlattığı "mahalle buluşmaları"nın ikincisine Pınarbaşı Mahallesiyle devam ediyor. Pınarbaşı Mahallesi sakinleri, site yöneticileri ve esnaf ile bir araya geldi. Esen " Konyaaltı'nda muhakkak katılımcılığın yoğun olduğu bir yönetim tarzının oluşması lazım" dedi.



Konyaaltı Belediyesi Mahalle Buluşmaları, Pınarbaşı Mahallesiyle devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren bölge halkıyla iç içe olan ve mahalle buluşmaları ile onların sorunlarını dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Pınarbaşı Mahalle Buluşması Toplantısı ile mahallesi sakinleri, site yöneticileri ve esnafı ile bir araya geldi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Şeref Dikmen, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve tüm birim müdürleri katıldı. Başkan Semih Esen, iki etaptan oluşan toplantının ilk bölümünde Pınarbaşı Mahallesinde ticaret yapan esnafı ağırladı.



"Katılımcı bir yönetim istiyorum"



200 bin nüfuslu Konyaaltı'nın yaz aylarında nüfusun yaklaşık üç katına çıktığını ifade eden Başkan Esen, nüfustaki bu artışa bağlı olarak Belediye birimlerinin zaman zaman sıkıntı yaşadığını söyledi. Esen şöyle konuştu, "Bizim yapmamız gereken elbette ki şu; ne sorun yaşanıyorsa, sorunu yaşayanların sorunu yaşadıkları yerde onlarla bir araya gelmemiz gerektiği düşüncesiyle böyle bir toplantı organize ettik. Siz bir şey talep ettiğinizde, bir şikayeti dile getirdiğinizde her hangi bir ağızdan ya da bir üçüncü kişiden cevap almayacaksınız. Ben ve benimle burada bulunan Başkan Yardımcılarım ve sorumlu müdürlerimle muhatap olacaksınız. Bu toplantılar da hemşehrilerimiz talep ve şikayetlerine doğrudan, birinci ağızdan cevap alabilecekler. Böylelikle sorunu yaşayanlardan, kaynağında öğrenip çözümü de yine kaynağında birlikte üreteceğiz. Konyaaltı'nda muhakkak katılımcılığın yoğun olduğu bir yönetim tarzının oluşması lazım. Zaten ayda bir muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu mahalle toplantılarıyla da hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bunu Konyaaltı'nda bir gelenek haline getireceğiz" dedi.



Toplantı arası teknik inceleme



Esen, iki etaptan oluşan toplantı arasında Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Şeref Dikmen ve teknik ekibiyle birlikte muhtarlığın hemen yanında bulunan kayalık alanı inceledi. "Katılımcı bir yönetim istiyoruz" diyen Esen, bunun da en güzel örneğini burada verdi. "Bu kayalık alan, kaldırılsın mı yoksa doğal hali korunmuş teras mı yapılsın?" sorusunu mahalle sakinlerine sordu. Buranın korunup teras yapılmasını isteyen mahallelilere müjdeyi yine Esen verdi. Esen, kayalık alanının doğal halini koruyacaklarını ve teras olarak düzenleyeceklerini söyledi.



Esen, toplantının ikinci kısmında ise Pınarbaşı Mahallesi sakinleri ve site yöneticileriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Esen, Pınarbaşı Mahallesi'nde yeşil alan ile ilgili talepleri değerlendireceklerini ve mülkiyet sorunu bulunmayan alanlarda bununla ilgili düzenleme yapabileceklerini söyledi. - ANTALYA