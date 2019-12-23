Başkan Esen: "Konyaaltı halkı adına ihaleye gireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen: 'Konyaaltı halkı adına ihaleye gireceğiz' - Son Dakika

Başkan Esen: "Konyaaltı halkı adına ihaleye gireceğiz"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 117 dönümlük mesire alan ihalesine Konyaaltı halkı adına gireceklerini açıkladı.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 117 dönümlük mesire alan ihalesine Konyaaltı halkı adına gireceklerini açıkladı. Başkan Esen, ihaleye katılmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak, yetki aldı.


Konyaaltı Belediye Meclisi Semih Esen başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis üyelerine olağanüstü toplantı hakkında bilgi veren Başkan Esen, "Bir süre önce bu alan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. Burası 117 dönüm ile Konyaaltı sınırları içesinden kalan en büyük yeşil alan, belediye adına bu ihaleye girmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın hafta sonları, akşamları vakit geçirebilecekleri, bütçelerine uygun sosyal alanlar daraldı. Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda bu alanı halkımıza kazandırmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bu ihaleye girmemiz gerekiyor. Bu ihaleye katılacağız. İhaleyi kazanırsak, önemli projeler hayata geçireceğiz. Buraya Konyaaltı halkının ihtiyacı var. Konyaaltı Belediyesi'nin halkın ihtiyaçlarını gidermek için, bu alana ihtiyacı var" dedi.


Mecliste, 31 Aralık 2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif (arttırma) usulü ile yapılacak ihaleye Konyaaltı Beleyesinin katılmasını, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Başkan Yardımcısı Ali Özkayacan'a yetki verilmesi CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.


Başkan Semih Esen, meclis üyelerine teşekkür ederek, ihale sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeye yapacağını söyledi. - ANTALYA

Orman İşletme Müdürlüğü, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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