Son Dakika Haberleri: Başkan Esen, köprü sorununu çözüyor
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Başkan Esen, köprü sorununu çözüyor

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hisarçandır ve Yarbaşçandır Mahallelerini birbirine bağlayan ve geçtiğimiz yıllarda sel felaketinde zarar gören köprüde incelemelerde bulundu.

Başkan Esen, köprü sorununu çözüyor, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hisarçandır ve Yarbaşçandır Mahallelerini birbirine bağlayan ve geçtiğimiz yıllarda sel felaketinde zarar gören köprüde incelemelerde bulundu.


Hisarçandır ve Yarbaşçandır Mahallesini birbirine bağlayan köprü geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel felaketinde zarar gördü. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'de meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarla ile birlikte köprüde incelemelerde bulundu. Başkan Esen, köprünün son durumu ile ilgili bilgi alarak, yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Esen, Hisarçandır ve Yarbaşçandır Mahallesini'ni birbirine bağlayan köprünün son derece önemli olduğunu belirterek, "Yaz aylarında bölge halkımız tarafından sık kullanılan bir yoldu. Ancak köprünün zarar görmesinden dolayı trafiğe kapalıdır. Kış aylarında burada son derece kuvvetli su akıntısı olmaktadır. Teknik ekiplerimiz burada ne yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yapacak. Çıkacak rapor doğrultusunda en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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