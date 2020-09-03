Başkan Esen: "Muhittin Başkanımızın sağlığı gayet iyi" - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Muhittin Başkan birkaç gün içerisinde evine çıkabilecek durumda, sağlığı gayet iyi. Kısa zaman içerisinde görevinin başında olacak" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Esen, meclis üyelerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık duruma hakkında bilgi verdi. Esen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in hastanede gördüğü tedaviden çok sevindirici haberler alıyoruz. Birkaç gün içerisinde evine çıkabilecek durumda ve sağlığı gayet iyi. Başkanımız kısa zaman içinde görevinin başında olacaktır. Doktorları ve ailenin verdiği bilgiye göre sağlığı gayet yerinde. Sayın Başkanımıza Konyaaltı adına, meclis üyelerimiz ve şahsım adına geçmiş olsun diliyorum. Allah başka dert göstermesin" dedi.

Başkan Semih Esen, herkesin çok dikkat etmesi gerektiği bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, "Çünkü salgın daha devam ediyor. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Biz belediye olarak gerekli tedbir ve çalışmaları yapıyoruz. Kendi yakın çevreniz olmak üzere tüm toplumun açıklanan kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA