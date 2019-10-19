Son Dakika Haberleri: Başkan Esen, muhtarların gününü kutladı
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Başkan Esen, muhtarların gününü kutladı

28 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Konyaaltı muhtarlarıyla bir araya gelerek, günlerini kutladı.

Başkan Esen, muhtarların gününü kutladı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Konyaaltı muhtarlarıyla bir araya gelerek, günlerini kutladı.


19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı muhtarları ile bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve muhtarların katıldığı etkinlikte Başkan Semih Esen, muhtarların tek tek günlerini kutladı. Muhtarlara kısa bir konuşma yapan Başkan Semih Esen, muhtarların emeklerin çok ama vitrine pek çıkmadıklarını söyledi. Başkan Esen, "Çalışmalarınız bize çok katkı veriyor. Muhtarlarımızın belediyemize bildirdiği sorunlar bizlerin eli, gözü ve kulağı oluyor. Sahada olan desteğiniz, vatandaşa olan hizmetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlçemizde bulunan 39 muhtarımızın 39'u ile çok güzel bir iletişiminiz var. Bunun böyle devam edeceğine inancım sonsuz. Sizleri seviyorum. Muhtarlar gününüzü kutluyorum. Nice günlerde bir arada olmayı diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran'da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e muhtarları böyle özel bir günde unutmadığı için teşekkür etti. Başkan Esen, bir süre muhtarlar ile sohbet etti. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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