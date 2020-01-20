Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulunda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Mustafa Budak, okuldaki eksikliklerle ile ilgili Başkan Semih Esen'i bilgilendirdi.



Konyaaltı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 80 okul ve kurumun yer aldığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her fırsatta bu okul ve kurumları ziyaret ettiğini ve ihtiyaçları noktasında yapabilecekleri değerlendirdiklerini söyledi. Esen, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özkayacan ve Tuğba Erke Bostan ile birlikte Pınarbaşı Mahallesinde Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulunu ziyaret etti. Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokul Müdürü Mustafa Budak ve Müdür Yardımcısı Hakan Aydın, Esen ve beraberindeki heyeti okul hakkında bilgilendirdi.



Okul binasının eksi katında dış duvarlarda su problemi yaşadıklarını dile getiren Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokul Müdürü Mustafa Budak, bu sorunun çözümü için Konyaaltı Belediyesi'nden destek istediklerini ve bu günde Esen'in incelemelerde bulunmak üzere okulda kendilerini ziyaret ettiğini bildirdi. Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Budak, Esen'e teşekkür etti.



Esen, "Yaptığımız incelemelerde okulun bazı duvarlarının su aldığını gördük. Bu ciddi bir sorun olabilir. Konyaaltı Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. İmkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Türkiye'mizi yarınlara taşıyacak, başarılarıyla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak çocuklarımız için idareciler ve yöneticiler olarak, eğitim adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA