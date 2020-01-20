Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu

17 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulunda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Mustafa Budak, okuldaki eksikliklerle ile ilgili Başkan Semih Esen'i bilgilendirdi.


Konyaaltı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 80 okul ve kurumun yer aldığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her fırsatta bu okul ve kurumları ziyaret ettiğini ve ihtiyaçları noktasında yapabilecekleri değerlendirdiklerini söyledi. Esen, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özkayacan ve Tuğba Erke Bostan ile birlikte Pınarbaşı Mahallesinde Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulunu ziyaret etti. Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokul Müdürü Mustafa Budak ve Müdür Yardımcısı Hakan Aydın, Esen ve beraberindeki heyeti okul hakkında bilgilendirdi.


Okul binasının eksi katında dış duvarlarda su problemi yaşadıklarını dile getiren Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokul Müdürü Mustafa Budak, bu sorunun çözümü için Konyaaltı Belediyesi'nden destek istediklerini ve bu günde Esen'in incelemelerde bulunmak üzere okulda kendilerini ziyaret ettiğini bildirdi. Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Budak, Esen'e teşekkür etti.


Esen, "Yaptığımız incelemelerde okulun bazı duvarlarının su aldığını gördük. Bu ciddi bir sorun olabilir. Konyaaltı Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. İmkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Türkiye'mizi yarınlara taşıyacak, başarılarıyla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak çocuklarımız için idareciler ve yöneticiler olarak, eğitim adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Budak, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca 10 yıl sonra ilk defa bir kadın sunucunun programına katıldı
Son dakika: Ceren'in ailesinden, Özgür Arduç'un aldığı cezaya ilk yorum Son dakika: Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet Ceren'in katilinden mahkeme başkanına: Çırılçıplak soyunursam anlarsınız akıl sağlığımı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 12:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]