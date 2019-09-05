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Başkan Esen, oruç açma lokmasına katıldı

4 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının 5'inci gününde Hacı Bektaş Veli Kızılarık Cemevi'nde oruç açma lokması dağıttı.

Başkan Esen, oruç açma lokmasına katıldı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının 5'inci gününde Hacı Bektaş Veli Kızılarık Cemevi'nde oruç açma lokması dağıttı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının 5'inci gününde Hacı Bektaş Veli Kızılarık Cemevinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılarık Cemevi Başkanı Nurettin Erdoğan ve Cemevi üyeleri tarafından karşılanan Başkan Semih Esen, burada okunan dua sonrası Alevi vatandaşlarla birlikte oruç açma lokması yemeğine katıldı. Başkan Esen, "Muharrem ayı Alevilerin matem ayı olarak da bilinir. Bu özel günde Konyaaltı Belediyesi olarak Alevi dostlarımıza lokma dağıttık. Dualarımızı ederek canların oruç lokmalarına eşlik ettik. Dünyamızda sevinçlerin ve mutlulukların arttığı, kardeşliğin ve hoşgörünün egemen olduğu günlerin özlemiyle, Kerbela şehitlerini anıyor ve bu yılki Muharrem mateminin iyiliklere vesile, ülkemizin her bir köşesinde barış ve huzurun hakim olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Hacı Bektaş Veli, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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