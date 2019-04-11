Başkan Esen: "Oturmak İçin Değil, Çalışmak İçin Geldik"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Oturmak için değil, çalışmak için geldik.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Oturmak için değil, çalışmak için geldik. Boş durmayacağız, kimseyi de boş durdurmayacağız" dedi.



Makamı ziyaretçi akınına uğrayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bir yandan misafirleri ile ilgilenirken diğer yandan da belediye bünyesinde hizmet veren birimleri denetliyor. Başkan Esen, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi ile Esentepe Kültür Merkezi'ne giderek çalışanlarını denetledi.



Burada çalışan yetkililerden bilgi alan Esen, merkez bünyesinde verilen hizmetlerden faydalanan kursiyerlerle de bir süre sohbet etti. Kentin kaynaklarının, kent insanına yönelik olarak kullanılacağının altını çizen Esen, sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanda üretimi teşvik eden bir anlayışın Çankırı Belediyesi'nde hakim kılınacağını vurguladı. Üretimle ilgili çeşitli projeler geliştirdiklerini belirten Esen, "Halkımız bizi bu makama oturmak için değil, çalışmak için seçti. Yapacak çok işimiz var, bunun için çok çalışacağız. Boş durmayacağız, kimseyi de boş durdurmayacağız. Üretken belediyecilik vizyonumuz çerçevesinde bünyemizde hizmet veren tüm birimlerimiz ile üreteceğiz. Kazanan hem Çankırı halkı hem de Çankırı Belediyesi olacak" ifadelerini kullandı.



Tüm birimlerden envanter kayıtlarını talep eden Esen, Çankırı Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte kurumsal bir yapıya kavuşacağına dikkat çekti. Esen, Çankırı'da dayanışma ve huzuru sağlayan bir belediyecilik örneği göstereceklerini de sözlerine ekledi. - ÇANKIRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku!

Ezgi Sertel'in Zor Anları! İneğin Doğumuna Şahit Oldu

237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı

Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti