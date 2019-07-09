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Başkan Esen, projelerini anlattı

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aspendos Rotary Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek, Konyaaltı'nda hayata geçireceği proje ve çalışmaları anlattı.

Başkan Esen, projelerini anlattı, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aspendos Rotary Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek, Konyaaltı'nda hayata geçireceği proje ve çalışmaları anlattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aspendos Rotary Kulübü'nün 1193'üncü Dönem 2'inci toplantısına katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, üyeleri proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Semih Esen, toplumsal bilincin oluşmasında çocuklar ve gençlerden başlayarak aşılanması gerektiğini söyledi. Başkan Esen, "Toplumsal bilinç öncelikle aile ocağında işlenmelidir. Bunun belediye ve devlet organları tarafından desteklenmesi gerekiyor. Gençlerimiz karmaşık bir eğitim sistemi içerisinde ezberci, üretmekten ve düşünmekten uzak bir sistem içerisinde eğitilmiyor, öğretiliyor. Çocuklarımızın eğitilmesi, sanatsal üretimin teşvik edilmesi noktasında belediyelere önemli görevler düşüyor. Bunlara ilişkin önemli projelerimiz var" dedi.

Mevcut devam eden sanat, eğitim, spor ve kültürel aktivitelerin artarak devem ettireceklerini söyleyen Semih Esen, "Çocukların uluslararası yarışmalarda oralara gitme arzusu duyacak kadar alakalı olmalarını sağlayacağız. Robotik kodlama eğitimi, sanat ve spor eğitimine yönelik projelerimiz olacak. Konyaaltı'nda sıfırdan yetişmiş, dünya çapında bir sanatçının belediye imkanlarıyla bu yolu yürümesini çok istiyorum" diye konuştu.

Konyaaltı'nda sosyal belediyecilik hizmetlerinin daha çok hissedileceğine dikkat çeken Başkan Esen, şöyle konuştu: "Sosyal belediyecilik hizmetlerini yaparken, doğru tespitler yapacağız. 'Şu kadar bin kişiye yardım yapıyoruz değil, şu kadar bin kişiye doğru yardım yapıyoruz' demek istiyorum. Sosyal belediyecilik anlamında Konyaaltı'nda güçlü bir organizasyon var. Biz bunu daha güçlü yapacağız" diye konuştu. Başkan Semih Esen, konuşmasının sonunda üyelerini sorularını cevaplandırdı. Aspendos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehmet Ali Koç, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
Semih Esen, Konyaaltı, Güncel
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