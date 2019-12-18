Başkan Esen: "Saklıkent İmar Palanı tamam" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen: 'Saklıkent İmar Palanı tamam' - Son Dakika

Başkan Esen: "Saklıkent İmar Palanı tamam"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Saklıkent Koordinasyon Toplantısında, Saklıkent Kayak Merkeziyle ilgili 1/1000 ölçekli imar planını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Saklıkent Koordinasyon Toplantısında, Saklıkent Kayak Merkeziyle ilgili 1/1000 ölçekli imar planını tamamladıklarını söyledi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Saklıkent Koordinasyon Toplantısı, Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de katıldığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Saklıkent Koordinasyon Toplantısı ile Saklıkent'te bir çok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirterek, devam eden sorunlar içinde ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğini söyledi.


Bir soru üzerine Saklıkent'te 1/1000 ölçekli imar uygulama planını tamamladıklarını ve Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Saklıkent'in doğal yapısına uygun taş ve ahşap evlerin tercih edildiği planda kayak, bisiklet, dağcılık, doğa yürüyüşü ve park alanlarını tüm ayrıntılarıyla belirlediklerini kaydetti.


Üç yıldır yapılan Saklıkent Koordinasyon Toplantısının Saklıkent'te kazandırdıklarını bir sunum ile anlatan Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, başta Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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