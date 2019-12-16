Başkan Esen: "Sıfır Atık için sahadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen: 'Sıfır Atık için sahadayız' - Son Dakika

Başkan Esen: "Sıfır Atık için sahadayız"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında 2019 yılı içinde toplanan atık miktarı ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında 2019 yılı içinde toplanan atık miktarı ile ilgili bilgi verdi.


Konyaaltı Belediyesi, "Atık Yönetim ve Sıfır Atık Projesi" kapsamında ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle okul, hastane, kamu alanları gibi ambalaj atıklarının daha çok bulunduğu alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında farklı resmi kurumlarda "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" konusunda seminer düzenledi. 2019 yılı içinde 10 ayrı resmi kurumda onlarca çalışanı atık konusunda bilgilendirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl içinde toplanan atık miktarı hakkında da bilgi verdi.


Konyaaltı'nda atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönünde saha çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Başkan Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya'da geri dönüşümün öncüsü olduk. Toplu işyerleri, muhtarlıklarımız ve nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerde atık toplama yöntemleri hakkında eğitim seminerleri düzenliyoruz. Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında sahada atık toplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. 2019 yılı içinde 12 bin 991 kilogram ambalaj, 39 bin 221 kilogram yağ, bin 205 kilogram pil, 2 bin 773 kilogram elektronik ve 6 bin 980 kilogram plastik atık topladık" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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