Üye Girişi
BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ - Son Dakika

BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ

24.12.2021 07:45

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kazan başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikram etti.

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kazan başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikram etti.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır Fasulyesi Şenliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan şenlik, pandemi koşulları da dikkate alınarak yapıldı. Yarbaşçandır ve Hisarçandır arasındaki bölgede yer alan Çandır Vadisi'nde üretimi yapılan Çandır Fasulyesi'nden yapılan kuru fasulyenin misafirlere ikram edildiği şenlik, Konyaaltı'nın göz bebeği HayatPark'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Alana kurulan stantlarda Yarbaşçandır köylüleri de kendi yetiştirdikleri fasulyenin yanı sıra doğal ürünlerini satışa sundu.

SOYU TÜKENMEKTEN KURTARILDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, CHP Antalya eski milletvekili Tuncay Ercenk ve Konyaaltı Sanayici İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, kazanın başına geçerek şenliğe katılanlara kuru fasulye ikram etti. Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerinin de yer aldığı şenlikte konuşan Başkan Semih Esen, soğuk bir Antalya gününde katılımcıların sıcak fasulyeyle içlerinin ısınacağını söyledi. Çandır Fasulyesi'nin tanıtımına yönelik yaptıkları etkinliklerle artık çok sayıda kişinin fasulyeyi bildiğini belirten Başkan Esen, 'Çandır Fasulyesi bu bölgeye has, sadece bu bölgede yetişen, özellikle de bu bölgenin tahinli piyazında kullanılan geleneksel bir ürünümüz. Fakat maalesef yıllar içerisinde tarımın gerilemesiyle beraber soyu tükenme aşamasına gelmişti. Konyaaltı Belediyemiz tarafından bir pilot uygulamayla 5 bin metrekare bir alanda ekilmeye başlandı. Ekildi, mahsul alındı, çiftçiyle paylaşıldı. Ekildiği alanlar genişledi. Çiftçimiz ekmeye başladı. Artık Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı" dedi.

COĞRAFİ İŞARET YOLUNDA

Sağlıklı gıdaya ulaşmanın sanayi devrimi kadar, bilişim devrimi kadar önemli bir devrim şekline dönüştüğünü belirten Başkan Esen, şöyle konuştu:

'Türkiye ve bütün dünya gıdayla ilgili alınması gereken önlemleri, doğanın korunması, doğanın verimliliğinin azaltılmamasına yönelik ciddi adımlar atıyor. Bu anlayış ile bölgemizde Çandır Fasulyemizi kurtardık. Gelecek nesillere bunu ileteceğiz. Diliyoruz Türkiye'nin her yerinde yöresel özelliğiyle ön plana çıkan yüzlerce, binlerce ürün için de aynı duyarlılık oluşur. Yerli tohumlarımız, yerli ürünlerimiz, sağlıklı ürünlerimiz, insana faydası binlerce yıl boyunca atalarımız tarafından kanıtlanmış, tecrübe edilmiş ürünlerimiz Anadolu'muzda sonsuza kadar yaşar. Çandır Fasulyemiz de çok yakın zamanda coğrafi işaretli bir ürün olarak Türkiye'de hak ettiği öneme ulaşacaktır. Bu çalışmayla ilgili de son aşamadayız."

Öte yandan şenlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de isteyen ve sırası gelen vatandaşlara salgın hastalığa karşı üçüncü doz aşılarını uyguladı.

BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ
BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ
BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ
BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31

Son Dakika Haberleri
07:46 Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak
07:44 Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" tavrına, HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 07:53:28. #1.11#
SON DAKİKA: BAŞKAN ESEN, VATANDAŞLARA ÇANDIR FASULYESİ İKRAM ETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement