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Başkan Esen, zabıta personeliyle bir araya geldi

43 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü yıldönümünde Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Başkan Esen, zabıta personeliyle bir araya geldi, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü yıldönümünde Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.


Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü yıl dönümünde, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluştu. Başkan Semih Esen, tek tek zabıta personelinin gününü kutladı. Zabıta teşkilatının çok kutsal bir görev yaptığını belirterek, "Zabıta deyince ilk akla gıda güvenliği ve gıda sağlığı gelir. Toplum sizin nasıl önemli bir iş yaptığınızın farkındadır. Yaptığınız görev risklidir. Siz görevinizi yaparken, birçok riskle karşı karşıyasınız. Kanunların, nizamın ve yönetmeliğin emrettiklerini yerine getireceksiniz. Fakat bunu yerine getirirken, can güvenliğinizi tehlikeye atacak sınıra yaklaşmayın" dedi.


Başkan Esen, zabıta personelin görevlerini yaparken üç önemli hususu dikkate almalarını gerektiğini söyleyerek, "Birinci amacımız huzuru sağlamak. İkinci saygısızlık teşkil eden bir davranış olduğu zaman bunu sizlerin kabul etmeyeceği gibi bende kabul etmem. Toplumsal vicdan da kabul etmez. Bunun dışında vatandaşlarımıza ve işletmelerin hepsine saygıyla yaklaşmanız gerekiyor. Bu sınırlar içerisinde yaptığınız işlerde, subjektiflikten uzak, objektif davranmalısınız" diye konuştu.


Esen, zabıta çalışanlarını sorunlarını dinleyerek, bir süre sohbet etti. Semih Esen, günün anısına Zabıta Müdürü Ali Çetin ve Müdür Yardımcısı Canan Yavuz'a çiçek takdim etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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