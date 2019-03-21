Başkan Eser'den Güreşçilere Destek

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Darende Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören genç güreşçilere eşofman ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Darende Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören genç güreşçilere eşofman ve spor malzemesi desteğinde bulundu.



Eser, makamında kabul ettiği genç güreşçilere, ölçülerine göre yaptırılan 30 eşofman takımı ile spor malzemesi hediye etti.



Darende'nin sporla anılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için genç sporcuların her zaman destekçisi olduklarını belirten Eser, önemli dereceler elde eden güreşçilerin yanlarında olmanın boynunun borcu olduğunu kaydetti.



Birkaç gün içinde 60 bisiklet dağıtımı da yapacaklarını bildiren Eser, "Geldiğimiz günden beri spora ve sporcularımıza sahip çıktık. Yürüyüş yolu, kapalı çim saha ve tüm kırsal mahallerimize halı saha yaptık. Darendespor'a, son 10 yılın en güçlü desteğini verdik. İstiyoruz ki yaşam kalitemizi daha sağlıklı bir şekilde arttıralım. Bol bol spor yapalım. Aynı zamanda gençliğimizi yanlış alışkanlıklardan uzak tutup spor ile büyütelim. İnşallah çok güzel başarılar elde ederler ve ilçemizin sporla anılmasını sağlarlar." diye konuştu.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke ve antrenör Muhammet Mercimek de Darende sporuna ve genç güreşçilere verdiği destekten dolayı Eser'e teşekkür etti.

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