Başkan Eser'den Veda Ziyaretleri
37 dakika önce
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Kaymakam Enver Zengince'ye veda ziyaretinde bulundu.
Darende
Belediye Başkanı Süleyman Eser
, Kaymakam Enver Zengince'ye veda ziyaretinde bulundu.
Eser, ziyarette yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca tüm ilçe yöneticileriyle uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Kaymakam Zengince ile de güçlü diyalog kurarak Darende için el ele verip uyum içinde çalıştıklarını belirten Eser, şunları kaydetti:
"İlçemizi diğer şehirlerin üzerine nasıl çıkartırız diye projeler ürettik. Çok şükür, Darende'yi iyi seviyeye getirdik. Enver Bey ile çalışmak benim için çok büyük zevk ve onurdu. Gönül huzuru içerisinde süremizi tamamladık, gidiyoruz. İnşallah başka mecralarda bu memlekete hizmet edeceğiz. Kaymakamımıza da ilçemize yapacağı başarılı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum."
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengince de ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Eser'e teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:40 Kaynak: AA
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