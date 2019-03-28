Başkan Eser, Esnafla Vedalaştı

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, görev süresinin dolacak olması nedeniyle esnafla vedalaştı.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, görev süresinin dolacak olması nedeniyle esnafla vedalaştı.



Eser, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, Darendelilere hizmet etmekten her zaman onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



Başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları anlatan Eser, Darende'nin örnek bir ilçe olması için çalıştığını belirtti.



İlçeye doğalgazı getirdiklerini, fizik tedavi hastanesinin temelini attıklarını hatırlatan Eser, şunları kaydetti:



"Sanayimizin gelişmesi ve istihdam için organize sanayi bölgemize 3 işletmenin kurulmasına öncülük ettik. Yine küçük sanayi esnafımız için yeni sanayi sitesi yaptık. Gençlerimiz için kültür merkezi yapılması için çok güzel bir proje hazırladık ve aldığımız destek ile ihalesini yaptık. Sporcu bir gençliğin yetişmesi için spor merkezi ve halı sahalar yaptık. En büyük eksikliğin eğitim olduğunu düşünerek ilçemize fen lisesi ve Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Kompleksini yaptık. Bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık."



Başkanlık süresince kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiğini dile getiren Eser, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Başkanlığım süresince kimseye, 'Şimdi git, yarın gel' demedim. İsteyen, istediği saatte benimle rahatça görüştü. Yolun sonu göründü. Huzurunuzda olmamın tek sebebi, sizlere olan sevgim, muhabbetim. Şahsıma bir iğne ucu kadar menfaati olmayan başkanlık görevim tamamlanmak üzere. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana da helal olsun."



Eser, esnafla vedalaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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