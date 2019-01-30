Son Dakika Haberleri: Başkan Eser'in Annesi İçin Mevlit Okutuldu

Başkan Eser'in Annesi İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'in vefat eden annesi Elif Eser için mevlit okutuldu.

Başkan Eser'in Annesi İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'in vefat eden annesi Elif Eser için mevlit okutuldu.

İlçe merkezindeki Mehmet Karcı Mahalle Konağında gerçekleştirilen programa Başkan Eser ve kardeşleri, akrabaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, bürokrat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, okunan mevlidin ardından, dua edildi.

Başkan Eser, burada yaptığı konuşmada, annesinin vefatının ardından kendilerini yalnız bırakmayarak acılarını paylaşan ve taziyelerini ileten herkese teşekkür etti.

Mevlide katılanlara da teşekkürlerini bildiren Başkan Eser, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki biz faniler olarak doğduk ki ölelim. Allah da bizlere hayırlı ölümler nasip etsin. Allah dostların eksikliğini vermesin. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, Darendeli hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerin de bizlerin de geçmişlerine rahmet etsin. Rabbim hayırda bizleri buluştursun. Bundan sonra bizlere düşen hayırlı bir evlat olarak bu vatana, millete, sizlere, topluma hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek."

Başkan Eser, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Program, katılımcılara ikram edilen yemekle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Darende, Süleyman Eser, Güncel
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