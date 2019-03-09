Başkan Eser, Kadınlarla Buluştu

Darende
Belediye Başkanı Süleyman Eser
, Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla ilçede yaşayan kadınlarla bir araya geldi.
İlçede bir otelde düzenlenen etkinlikte konuklarıyla tek tek ilgilenen Eser, ailenin ve toplumun temel taşı kadınların hayatın her anını varlıklarıyla onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kişiler olduğunu söyledi.
Eser, insanın dünyaya gelişinden ve ilk eğitimden itibaren her türlü kazanımında kadının emeğinin gözardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hayat boyu karşı karşıya kaldığımız her türlü olumsuzluklarda herkesten daha çok etkilenen kadınlarımızdır. Tarih boyunca savaşlar, terör ve yoksulluk en çok kadınları vurmuştur. Özellikle terör konusunda yaşanan acı tecrübeler, ateşin en çok da şehitlerimizin annelerini, eşlerini ve yakınlarını yaktığını göstermiştir. Anadolu'nun her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanırken Türk kadınının memleketini, yaşadığı bu toprakları kurtarma azmi ve mücadelesi, Kurtuluş Savaşı'nda bütün cephelerde aktif görev üstlenmesi, cesareti ve fedakarlığı ile adını tarihe yazdırmıştır."
Programa katılan Kaymakam Enver Zengince'nin eşi Tuba Zengince ve Darendeli kadınlar da Başkan Eser'e teşekkür etti.