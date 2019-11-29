Son Dakika Haberleri: Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, anaokullarını ve ilköğretim birinci sınıfları ziyaret ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı ve öğrencilere hediye dağıttı.

Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, anaokullarını ve ilköğretim birinci sınıfları ziyaret ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı ve öğrencilere hediye dağıttı.


Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, anaokullarını ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti ve ziyaretleri esnasında okul idarecileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sınıflara giderek minik öğrencilerle bir araya gelen Yanmaz, öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye malzemeleri takdim etti.


Okul öncesi eğitim ile ilköğretimin çok önemli olduğunu ve bu eğitimin çocuklara kattığı değerinin vazgeçilmezliğini vurgulayan Yanmaz " Yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. 24 Kasım öğretmenler haftası olması nedeniyle öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık ve öğrencilerle bir araya geldik" diye ifade etti. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]