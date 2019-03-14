Son Dakika Haberleri: Başkan Eşkinat Tıp Bayramı Kutlama Törenine Katıldı

Başkan Eşkinat Tıp Bayramı Kutlama Törenine Katıldı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Tıp Bayramı dolayısıyla, Tekirdağ Tabip Odası tarafından Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

Başkan Eşkinat Tıp Bayramı Kutlama Törenine Katıldı, System.String[]

Eşkinat daha sonra Star Medica Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yıl yüzüncü yıldönümü kutlanan Tıp Bayramı dolayısıyla, Tekirdağ Tabip Odası tarafından Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

ANITA ÇELENK SUNULDU

Tören, Tekirdağ Tabip Odasının çelenginin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Tekirdağ Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Füsun Sevingil gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından tören sona erdi.

EŞKİNAT: "SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZİN SORUNLARINI YAKİNEN BİLİYORUM"

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı ile ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Tıp Bayramı, 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, ilk kez 14 Mart 1919'da İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesini protesto amaçlı olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane talebeleri tarafından kutlanmıştır. O günden bu yana da 100 yıldır kutlanmaktadır. Ben de sağlık sektörünün içinden gelen biri olarak tıp emekçilerimizin, yaşadığı sıkıntıları yakinen biliyorum. Bu onurlu mesleği tüm zor şartlara rağmen özveriyle icra eden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum," diye konuştu.

EŞKİNAT STAR MEDİCA HASTANESİNE ZİYARETTE BULUNDU

Törenin ardından Star Medica Hastanesine de ziyarette bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Başhekim Doç. Dr. Özgür Bige'ye çiçek takdim ederek, Bige'nin şahsında tüm sağlık çalışanlarının 14 Tıp Bayramını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:05 Kaynak: Bültenler

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