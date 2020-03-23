Son Dakika › Güncel › Başkan, 'Evde kal' çağrısına uymayanlara sitem etti - Son Dakika
Başkan, "Evde kal" çağrısına uymayanlara sitem etti
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına vatandaşlar uymamasına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sitem etti.
Tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına vatandaşlar uymamasına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sitem etti.
Çorum'da Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yayınladığı "Sanki #EvdeKalÇorum diye güvercinlere dedik... Onlar her zamanki oldukları yerde yoklar ama." mesajıyla sitemini dile getirdi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki