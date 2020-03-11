Başkan Evren Dinçer, öğrencilerin basketbol potası isteğini kırmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Evren Dinçer, öğrencilerin basketbol potası isteğini kırmadı - Son Dakika

Başkan Evren Dinçer, öğrencilerin basketbol potası isteğini kırmadı

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya üzerinden kendisinden basketbol potası isteyen öğrencileri kırmadı.

Başkan Evren Dinçer, öğrencilerin basketbol potası isteğini kırmadı, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya üzerinden kendisinden basketbol potası isteyen öğrencileri kırmadı.

Aksaray Belediyesi sosyal medya hesaplarına gelen bir görüntüyü izleyen Dinçer, Yalnızceviz Köyü Ortaokulunda basketbol sahası olmadığı için öğrencilerin elleriyle pota yaparak basketbol oynadıklarını gördü.

Pota ve basketbol topu isteyen öğrencileri kırmayan Dinçer, okula pota yaptırarak, basketbol topu gönderdi.

Dinçer, yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Belediyeciliğin sadece yol ve sudan ibaret olmadığını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Önemli olan vatandaşlarımızın gönüllerine girebilmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları sağlamak. Öğrencilerimizin bizlere sosyal medya üzerinden göndermiş oldukları videoyu izledik. Öğrencilerimiz basketbol oynamak için kendi imkanlarını kullanmışlar. Bizden pota yapmamızı istemişler. Bu öğrencilerimizin sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri basketbol potası bulunmayan okulumuza pota yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerinde."

Öğrencilerde Dinçer ve ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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