Başkan Evren Dinçer: "Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Evren Dinçer: 'Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır' - Son Dakika

Başkan Evren Dinçer: "Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır"

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehirlerarası otobüs terminali şehirlerin aynasıdır.

Başkan Evren Dinçer:

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehirlerarası otobüs terminali şehirlerin aynasıdır. Bu yüzden yapacağımız düzenlemeleri ona göre dizayn etmeliyiz" dedi.


Daha önce düzenlediği Mahalle Meclis Buluşmaları ile vatandaşları oturdukları mahallede ziyaret eden ve onları birebir dinleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, haftanın belirli günlerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnafların istek ve taleplerini de not ediyor. Şehirlerarası Otobüs terminalini ziyaret eden Başkan Evren Dinçer, otobüs terminalinde bulunan esnafları ve firmaların yazıhanelerini tek tek ziyaret etti. Başkan Dinçer, terminalinde otobüs hareket saatini bekleyen yolculara hayırlı yolcular diledi. Terminaldeki firma temsilcileri ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Dinçer, terminal içeresinde yapılacak düzenleme ile ilgili esnaflarla istişarelerde bulundu. Esnaflar, istek talep ve beklentilerine Başkan Dinçer'e iletti.


Başkan Dinçer, bütün esnaflarını dinleyerek yapılacak çalışmaları sıraladı. Başkan Dinçer, şehirlerarası otobüs terminalinin şehirlerin aynası olduğunu söyleyerek, "Terminalimiz günün her saatinde çalışıyor. Şehrimizde bulunduğu konum itibariyle Anadolu'nun kavşak noktasında bulunuyor. Burada günlük yüzlerce yolcunun aktarması yapılıyor. Ülkemizin dört bir yanında gelen firma otobüsleri, termalimizden yolcu alıyor, yolcu bırakıyor. Gelen yolcu, giden yolcunun memnuniyet derecesi bizler için önemli. Terminalimizi önemsiyoruz ve gerekli olan düzenlemeleri imkanlar dahilinde yapacağız" ifadelerini kullandı.


Başkan Dinçer, esnaflarla birlikte terminal bahçesinde incelemelerde bulunarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili değerlendirmede bulundu. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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