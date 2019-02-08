Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu, Aile Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor

Başkan Fadıloğlu, Aile Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 71 yaşındaki Zekiye Karataş'ın evine konuk oldu. Karataş, kendisine sağlanan hizmetler dolayısıyla Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Başkan Fadıloğlu, Aile Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor, System.String[]

Yaşlıları sık sık ziyaret ederek onlara moral olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Fevzi Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Zekiye Karataş'ın evine misafir oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlılara sağlanan hizmetlerin önemini anlatan Zekiye Karataş, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

BAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM

Ziyarette konuşan Zekiye Karataş, "Ben, Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan çok memnunum. Allah, Başkanımızdan bin kere razı olsun. Başkanımızı çok seviyorum. Başkanımız bize her türlü hizmeti sunuyor. Daha ne yapsın. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YAŞLILARIMIZIN DUASI EN BÜYÜK ÖDÜL, EN BÜYÜK HEDİYEDİR

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün Zekiye teyzemizi ziyarete geldik. Zekiye teyzemiz yalnız yaşıyor. Kendi yaşantısını idame ettirmeye çalışıyor ama sağlık problemleri olduğu için de hareket etmede biraz zorluk yaşıyor. Sağ olsun Vefa Hizmeti projemizde görevli arkadaşlarımız belirli aralıklarla gelip Zekiye teyzemizin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de gelip Zekiye teyzemizin bir çayını içmek istedik. Sağ olsun bizi misafir etti. Allah, kendisinden razı olsun. Eşi yaklaşık 20 yıl önce rahmetli olmuş. Allah, cennetinde buluştursun inşallah. Allah; sağlık, sıhhat versin. Biz büyüklerimizin duasına talibiz. Yaşlılarımızın duası bizim için en büyük ödül, en büyük hediyedir. Bugün Zekiye teyzemizin hayır duasını aldık. Allah, kendisini başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:47 Kaynak: Bültenler

Karataş, Şehitkamil, Güncel
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