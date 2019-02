Başkan Fadıloğlu, Ak Parti Temsilcilerini Bilgilendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti temsilcilerine yönelik Dülük Tabiat Parkında 3 farklı günde düzenlenen bilgilendirme toplantıları kapsamında AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı ve Üyeleri, AK Parti Şehitkamil İlçesi Mahalle Temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, 10 yıl boyunca Şehitkamil'de yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlattı.

Toplumun her kesimini kapsayacak vizyon projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 'gönül belediyeciliği' anlayışıyla doğumdan ölüme her yaştan kişiyi kapsayacak hizmetler sunduklarını anlatarak Şehitkamillilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

İlçe halkını hak ettiği yeni hizmetlerle buluşturmak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, "Bizler ekip olarak milletimizin hayat standardını yükseltmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak. Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Bizim tek derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek" ifadelerini kullandı.