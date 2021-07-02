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Başkan Fadıloğlu, Ak Parti Teşkilatına İlçedeki Projeleri Anlattı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu, Ak Parti Teşkilatına İlçedeki Projeleri Anlattı

02.07.2021 16:09
Başkan Fadıloğlu, Ak Parti Teşkilatına İlçedeki Projeleri Anlattı, System.String[]

02-07-2021 15: 26: 25 BAŞKAN FADILOĞLU, AK PARTİ TEŞKİLATINA İLÇEDEKİ PROJELERİ ANLATTI PROJE İNCELEMESİ 'TEŞKİLAT 4. 0' KAPSAMINDA YAPILDIŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi' ile ilgili hazırlanan 'TEŞKİLAT 4.

02-07-2021 15: 26: 25 BAŞKAN FADILOĞLU, AK PARTİ TEŞKİLATINA İLÇEDEKİ PROJELERİ ANLATTI PROJE İNCELEMESİ 'TEŞKİLAT 4. 0' KAPSAMINDA YAPILDI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi' ile ilgili hazırlanan 'TEŞKİLAT 4. 0' isimli mobil uygulama kapsamında AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilçedeki projeleri gezdi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi'nin etkin şekilde yürütülmesi adına geliştirilen 'TEŞKİLAT 4. 0' isimli mobil uygulama kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde ilçe sınırları içerisinde yapımı tamamlanmış ve tamamlanmak üzere olan projeler gezildi.

Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, AK Parti Şehitkamil İlçe başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halen yapımı devam eden projeleri İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gezilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

SAHAYA ÇIKIP, HİZMETLERİ YERİNDE GÖRMEK ÇOK GÜZEL OLDU

Gezi sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

"Bugünkü gezimizin katılımcıları, bizim 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi' kapsamında teşkilat akademimizde eğitim gören eğiticilerimiz oldu. Bu eğiticilerimiz, 4 aylık bir eğitim süreci içerisinde Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri görselleri, sayısal verileriyle kağıt üzerinde anlatmıştık. Fakat sahaya çıkıp, hizmetleri yerinde görmek çok güzel oldu. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı hizmetlerle Şehitkamil'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha üst seviyelere getirmek adına çok güzel işler yapıyor. Bundan dolayı Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Hakikaten millete dokunan, gençlere, çocuklara dokunan hizmetler. Bu hizmetleri görüyoruz ve çok etkileniyoruz. Arkadaşlarımız da yapılan hizmetlerden çok etkilendiler. Çalışmalar çok güzel ve yerinde çalışmalar. Bundan dolayı Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılanının devamını diliyorum. "

TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLABİLECEK PROJELERDİR

Programa ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ise şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye'nin 7. büyük ilçe belediyesi. Şehitkamil Belediyemiz, bir büyükşehir belediyesi gibi çalışıyor. Belediyenin en büyük görevi, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun da her zaman söylediği gibi daha yaşanılabilir bir kent oluşturmaktır. Aslında vatandaşın sadece bugününe değil, 10 yıl, 20 yıl sonrasındaki ihtiyaçlarına hitap edecek projeler yapılmış. Bu projeler hem en düşük maliyet hem de en yüksek verimle yapılmış. Bu anlamda Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu hizmetlerin üstüne daha da fazlasını koyarak yapacağına inanıyorum. Yapılan tüm bu projeler, gerçekten tüm ülkeye örnek olabilecek projelerdir. Bu vesileyle ben, Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. "

PROJE İNCELEMESİ 'TEŞKİLAT 4. 0' KAPSAMINDA YAPILDI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi' ile ilgili hazırlanan 'TEŞKİLAT 4. 0' isimli mobil uygulama kapsamında AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilçedeki projeleri gezdi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi'nin etkin şekilde yürütülmesi adına geliştirilen 'TEŞKİLAT 4. 0' isimli mobil uygulama kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde ilçe sınırları içerisinde yapımı tamamlanmış ve tamamlanmak üzere olan projeler gezildi.

Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, AK Parti Şehitkamil İlçe başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halen yapımı devam eden projeleri İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gezilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

SAHAYA ÇIKIP, HİZMETLERİ YERİNDE GÖRMEK ÇOK GÜZEL OLDU

Gezi sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

"Bugünkü gezimizin katılımcıları, bizim 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi' kapsamında teşkilat akademimizde eğitim gören eğiticilerimiz oldu. Bu eğiticilerimiz, 4 aylık bir eğitim süreci içerisinde Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri görselleri, sayısal verileriyle kağıt üzerinde anlatmıştık. Fakat sahaya çıkıp, hizmetleri yerinde görmek çok güzel oldu. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı hizmetlerle Şehitkamil'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha üst seviyelere getirmek adına çok güzel işler yapıyor. Bundan dolayı Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Hakikaten millete dokunan, gençlere, çocuklara dokunan hizmetler. Bu hizmetleri görüyoruz ve çok etkileniyoruz. Arkadaşlarımız da yapılan hizmetlerden çok etkilendiler. Çalışmalar çok güzel ve yerinde çalışmalar. Bundan dolayı Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılanının devamını diliyorum. "

TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLABİLECEK PROJELERDİR

Programa ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ise şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye'nin 7. büyük ilçe belediyesi. Şehitkamil Belediyemiz, bir büyükşehir belediyesi gibi çalışıyor. Belediyenin en büyük görevi, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun da her zaman söylediği gibi daha yaşanılabilir bir kent oluşturmaktır. Aslında vatandaşın sadece bugününe değil, 10 yıl, 20 yıl sonrasındaki ihtiyaçlarına hitap edecek projeler yapılmış. Bu projeler hem en düşük maliyet hem de en yüksek verimle yapılmış. Bu anlamda Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu hizmetlerin üstüne daha da fazlasını koyarak yapacağına inanıyorum. Yapılan tüm bu projeler, gerçekten tüm ülkeye örnek olabilecek projelerdir. Bu vesileyle ben, Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. "

Mehmet Yılmaz, Şehitkamil, AK Parti, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Fadıloğlu, Ak Parti Teşkilatına İlçedeki Projeleri Anlattı - Son Dakika


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