Başkan Fadıloğlu Berat Kandili kutladı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu Berat Kandili kutladı

26.03.2021 16:17
Başkan Fadıloğlu Berat Kandili kutladı, System.String[]

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında, ""Kutsal geceler; iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz çok büyük fırsat zamanlarıdır. Ramazan ayının müjdecisi, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden biridir" ifadelerine yer verdi.

Fadıloğlu mesajının devamında, "Berat Kandili, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Tüm müminler olarak her fırsatta bizleri affetmek için çeşitli vesileler kılan Rabbimizin bu müjdesine kulak vermeli, bol bol tövbe ederek, kaza ve şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve ilim öğrenerek bu mübarek geceyi en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Bu bereketi ve rahmeti bol gecede temiz bir kalple Allah'a yönelmek, bizleri manevi kirlerden arındıracağı gibi Allah katındaki derecemizin yükselmesini sağlayacak, dünyevi ve uhrevi hayatımızı daha güzel ve anlamlı kılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle bu mübarek gecenin tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizin ve İslam dünyasının Berat Kandilini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu Berat Kandili kutladı

Berat Kandili, Şehitkamil, Gaziantep, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu Berat Kandili kutladı - Son Dakika


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