Başkan Fadıloğlu, çalışmaları yerinde gördü

Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleneksel temizlik anlayışımızda olduğu gibi herkes dükkanının önünü süpürür, sonra çöplerini de çöpe atarsa hiçbir sorun yaşamayız. Eğer bu geleneksel temizlik anlayışımızı devam ettirirsek hem şehrimiz hem de sanayi bölgemiz temiz olacak ve temiz kalacak" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, KÜSGET Sanayi Bölgesi'ndeki tüm işyerlerinin esnaf sahresi dolayısıyla kapalı olmasını temizlik yaparak değerlendirdi. Temizlik ve yıkama araçlarıyla çalışan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek KÜSGET Sanayi Bölgesi'nin tamamını esnaf sahresi bitene kadar temizleyecek.

TABİ İŞİN ASLI KİRLETMEMEK

Bölgede yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Gaziantep'in geleneksel esnaf sahresi münasebetiyle KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KÜSGET yönetimiyle beraber karar aldık. Tatil günleri KÜSGET Sanayi Sitesi'nin komplesinde temizlik faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Tabi günlük rutin olarak temizlik yapılıyor ancak araç sirkülasyonu çok fazla olduğu için ve park edilen araç sayısı da fazla olduğu için istediğimiz nitelikte temizlik yapma imkanımız olmuyordu. Normal şartlarda yıl içerisinde her hafta sonu genel bir temizlik yapıyoruz ama şu anda bir bayram temizliği gibi 3 günlük tatilden faydalanıp KÜSGET'in kendi temizlik aracıyla birlikte kendi ekip arkadaşlarımızla hem konteynır tamir ekibimiz, konteynır dezenfekte aracımız, çöp aracımız, saha ekibinden arkadaşlarımız, süpürge araçlarımızla birlikte girilmedik sokak bırakmıyoruz. Tabi işin aslı kirletmemek. Biz dip bucak bu temizliği yapıyoruz ancak üzülerek söylemek istiyorum ki bir gün önce temizlediğimiz yerin ertesi gün halini görünce üzülüyoruz. Bizim hemşerilerimizden özellikle buradaki esnaf kardeşlerimizden ricamız mümkün olduğu kadar çevreyi kirletmemeleri yönündedir. Geleneksel temizlik anlayışımızda olduğu gibi herkes dükkanının önünü süpürür, sonra çöplerini de çöpe atarsa hiçbir sorun yaşamayız. Eğer bu geleneksel temizlik anlayışımızı devam ettirirsek hem şehrimiz hem de sanayi bölgemiz temiz olacak ve temiz kalacak. Ben tüm ekip arkadaşlarıma burada gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. KÜSGET yönetimine de bize vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz."