Başkan Fadıloğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi

27.04.2021 14:33
Başkan Fadıloğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi, System.String[]

Yetim öğrenciler, Yetimler Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla yetimlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim öğrenciler, her yıl Ramazan Ayı'nın 15. Gününde kutlanan Yetimler Günü nedeniyle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ettiler. 7. sınıf öğrencisi Berkay Karaçay, 8. sınıf öğrencisi Abdulmelik Yakut, 5. sınıf öğrencisi Evin Nisa Taşkın ile 7. sınıf öğrencisi Ayşe Akpınar'ın gerçekleştirdiği ziyarette, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da hazır bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetim öğrencilere eğitim kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, her zaman ve her koşulda yetimlerin ve ailelerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonunda yetim çocuklara hediye verdi. Yetimlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fadıloğlu, yetim çocukları kapıda uğurladı.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Her yıl Ramazan Ayı'nın 15. Günü, Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Bizler de özellikle Yetim Koordinasyon Merkezimizdeki arkadaşlarımızla hangi noktada bir yetimimiz varsa onların hizmetine koşmaya gayret gösteriyoruz. Tabi toplumun içerisinde her kademede her türlü meseleye çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz fakat Yetim Koordinasyon Merkezini çok daha önemsiyoruz. Özellikle yetim çocuklarımızın eğitimi noktasında hocalarımız, her daim onların eğitimlerinin üzerine duruyorlar, çözüm üretmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan yetim çocuklarımızın annelerine de her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle bugün bizleri ziyarete gelen yetim yavrularımıza teşekkür ediyorum. Bizim ayrımız gayrımız yoktur, yetimlerimiz de bizim birer evladımızdır. Onların hayatta başarılı olabilmeleri açısından, iyi insan olup topluma faydalı olabilmeleri açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben başta Yetim Koordinasyon Merkezi'nin yöneticileri olmak üzere bu yavrularımıza hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Yetimler Günü'nü yürekten kutluyorum."

BAŞKANIMIZ, GERÇEKTEN BİZİ HER ZAMAN MUTLU EDİYOR

Başkan Fadıloğlu'nun kendilerini ağırlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nisa Evin Taşkın, "Öncelikle Başkanımız ile görüştüğümüz için çok mutlu oldum ve gurur duydum. Bizimle yakından ilgilendiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, gerçekten bizi her zaman mutlu ediyor. Yetimler Günü vesilesiyle Başkanımızı görüp onunla konuşmak ve sohbet etmek çok hoşuma gitti. Bu imkanı bize verdiği için bir kez daha Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Fadıloğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi

Ayşe Akpınar, Şehitkamil, Karaçay, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi - Son Dakika


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