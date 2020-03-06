Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajıyla başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajıyla başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Biliriz ki kadın, mutlu olduğu sürece içinde yaşadığı toplumu mutlu etmiştir. Kadın, huzurlu olduğu sürece toplumu huzurun merkezi haline getirmiştir. Kadın, umut içindeyse o toplum geleceğine umutla bakmıştır. Kadın, ışık olduğu sürece toplum o ışığın aydınlığında yürüyebilmiştir. Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakar kadınlarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan hayati yatırımdır. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, kadınlarımızın hedefi daima gelişim, değişim ve ilerleme olmalıdır. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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