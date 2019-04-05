Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu, Mazbatasını Aldı

Başkan Fadıloğlu, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında tekrar Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, mazbatasını aldı.

Başkan Fadıloğlu, Mazbatasını Aldı, System.String[]

Gerçekleştirilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın desteğiyle başarılı bir sonuç alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mazbatasını alarak 3. görev süresine resmen başladı.

Kesinleşen seçim sonuçlarının ardından Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını 23. Asliye Ceza Hakimi Şehitkamil 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Edip Gündem'in elinden alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, göreve kaldığı yerden devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:43 Kaynak: Bültenler

Şehitkamil, Güncel
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