Başkan Fadıloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkın kullanılmasında gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri,...

Başkan Fadıloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkın kullanılmasında gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü övgünün üzerindedir" ifadesine yer verdi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Tıp bilimi, çağın gerektirdiği şekilde her geçen gün hızla ilerlemekte ve yeni buluşlarla insanlığa hayati faydalar sunmaktadır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri, sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktadır. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir.


Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında ve sağlıklı bir gelecek tesis edilmesinde yeni anlayış ve hizmet sunum tekniklerinin yanında özellikle hekimlerimize ve tüm sağlık personellerine büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Son yıllarda vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla sağlık alanında bir dizi düzenlemelere gidilmiş, bu kapsamda ülkemizde sağlık altyapısı, hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kalitesinin artırılması yolunda ciddi mesafeler alınmış ve bu alanda dünyada en iyi işleyen modellerden biri ortaya çıkarılmıştır.


Gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplumun sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan hekimlerimiz, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve meslek aşkıyla yerine getirmektedirler. Sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın, aynı özveri ve inançla meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur.


Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışla din, dil, ırk, renk, makam ve mevki ayırmaksızın insanın derdine derman olmayı insani ve mesleki bir görev olarak bilen hekimlerimizin, bu ülke insanının sağlığı için her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz.


Bu vesileyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum. Halkımıza hizmet vermek için çalışma hayatını sürdüren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." - GAZİANTEP

Tıp Bayramı, Şehitkamil, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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