Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kalkışılan darbe girişimini bir kez daha lanetledi. Asker üniforması giymiş teröristlerin 15 Temmuz 2016 gecesi uçaklar, helikopterler, tanklar, silahlarla korumakla yükümlü oldukları devlete ve millete saldırdığını hatırlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz gününü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini bir kez daha 15 Temmuz gecesi sağlam bir şekilde ortaya koyan milletimiz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız. 15 Temmuz kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz, ülkesine ihanet edenlerin deşifre olduğu bir gündür. Beyinleri yıkananlara, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı milletimiz, gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. 15 Temmuz, yurtdışındaki hesabın yurtiçine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz, dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Bundan 4 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bu vatana hep birlikte, omuz omuza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin dördüncü yıl dönümü vesilesiyle tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle anıyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 18:06 Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:19:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]