Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu'ndan 2018 Değerlendirmesi

Başkan Fadıloğlu'ndan 2018 Değerlendirmesi

57 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılında verdikleri bazı hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Fadıloğlu'ndan 2018 Değerlendirmesi, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılında verdikleri bazı hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdikleri sosyal projelerle yüz binlerce kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Amaçlarının, özellikle dezavantajlı kişilerin hayata daha pozitif bakmalarını sağlayacak imkanlar sunmak olduğunu aktaran Fadıloğlu, "Merhaba Bebek Projesi kapsamında bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Yeni doğan bebeklerin çeşitli ihtiyaçlarını temin edip ailelere hediye paketi olarak sunuyoruz. 2018 yılı içerisinde 15 bin 344 bebeğe 'merhaba' dedik. 2013 yılında uygulamaya koyduğumuz Merhaba Bebek Projesi ile bugüne kadar toplam yaklaşık 71 bin 928 bebek ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Merhamet Eli Projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklara ulaştıklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, "Merhamet Eli Projesi ile yetim ve öksüz çocuklu aileler önce tespit ediliyor, daha sonra yapılması gereken çalışmalar sırasıyla yapılıyor. Yetim ve öksüz çocuklara özel ilgi göstererek, onların geleceğe daha umutla ve güvenle bakmalarına imkan sağlıyoruz. Çocuklarımıza yönelik, eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmaları sağlanıyor. 2013 yılından bugüne uyguladığımız proje kapsamında 2018 yılı içerisinde 956 ailenin 2 bin 406 yetim ya da öksüz çocuğuna ulaştık." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına Vefa Hizmeti Projesi'ni başlattıklarını ifade eden Faıllıoğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok alanda yardım edildiği bilgisini de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil, Bebek, Güncel
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