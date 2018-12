Başkan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gazi şehrimizin muhteşem direnişi, tarihe 'Gaziantep Savunması' adıyla altın harflerle nakşedilmiş büyük bir mücadele olarak geçti" ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gaziantep Savunması gibi tarihi tersine çeviren mücadele örneklerinin her zaman hatırlanması gerekir. Gaziantep'in kurtuluşunun eşsiz kahramanları, savaştı ve canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdüğümüz bu aziz vatanı bizlere en değerli miras olarak bıraktı. Yurdumuzun her köşesinde milli bir kahramanlık destanına dönüşen bu mücadelenin en çetin sahnelerinden biri de Antep topraklarında verildi. Bu destansı mücadeleyi, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek, aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes; her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bazen soluk bir fotoğraf karesi, bazen birkaç saniyelik bir siyah beyaz görüntü, kimi zaman bir kartpostal; kelimelere sığmayan bir tarihi anlatır bizlere. En zor dönemlerde tarihi yeniden yazan, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakabilmek için çekinmeden canını feda eden bir milletin hikayesini aktarır. Dün yokluklar ve savaşlar bizi yıldırmadı. Yarın da öyle olacağından hiçbirimizin kuşkusu ve endişesi yok. Bu bizim geçmişimiz ve bizim tarihimiz. Destansı Antep savunmasında sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Antep'i Gazilikle onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 97 yıl önce bizlere emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu dileklerimle tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş yıldönümünü kutluyorum." - GAZİANTEP

