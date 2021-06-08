Üye Girişi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi

08.06.2021 15:57
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı tamamlanmış ve devam eden projeleri AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine gezdirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı tamamlanmış ve devam eden projeleri AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine gezdirdi. Başkan Fadıloğlu, Başkan Özkeçeci ve Yönetim Kurulu Üyelerini gezilen her noktadaki projelerle ilgili bilgilendirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte projeleri gezdi. İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halen yapımı devam eden projeleri İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gezilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İnceleme programı kapsamında; Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Çıksorut Pazar Yeri, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, MÖP Tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kompleksi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Gaziler Pazar Yeri, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Nikah Salonu ile Şehitkamil Vadi Park gezildi.

"Yapılan tüm işler halkın ihtiyacı"

Projelere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, "Bugün sağ olsun Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, tüm İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, yaptığı hizmetleri yerinde göstermek için bizleri davet etti. Biz de bu davete icabet ettik. Bugün gün boyunca yapılan hizmetleri geziyoruz. Başkanımız, gerçekten yaptığı işi hakkıyla yapan biridir. Ben, kendisine yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyorum. Halkın tüm kesimine hitap eden hizmetler. Şu an Şehitkamil Vadi Park'ı geziyoruz. Gerçekten çok güzel bir park olmuş. Tüm halkımız, bu parkımızdan yararlanabilecek. Sabahtan beri hem imarlı bölgeyi hem de imarsız bölgeyi gezdik. Yapılan tüm işler, halkın ihtiyacı olan işler. Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz, bilim merkezlerimiz, pazar yerlerimiz ve diğer hizmetlerin hepsi Rıdvan Fadıloğlu imzası taşıyan eserlerdir. Ben buradan Başkanımıza, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığı hizmetlerin de arkası geleceğine inanıyorum. AK Parti İl Teşkilatı olarak bize de düşen görev bu hizmetleri tüm halkımıza anlatmaktır. Bu da bizim boynumuzun borcudur. Gerçekten yapılan projelerin hepsi birbirinden güzel. Hani şu proje diğer projeden daha güzeldir diyemem. Çünkü bütün projelerin hepsi birbirinden güzel. Ben, Başkanımızı yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur"

Amaçlarının, milletin hayat standardını yükseltmek olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İl Başkanımızın şahsında tüm İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp geldiler, Allah razı olsun. Eğer ki bu eserler meydana geldiyse bunda en büyük emeği olan teşkilatımızdır. Teşkilatımızın sayesinde bugün oturduğumuz koltuklarda oturuyoruz. Görev süremiz içerisinde milletimizin her ferdine hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Ekip arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak bu projeleri hayata geçirdik. Amacımız; milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkarabilmek. Üzerinde durduğumuz en önemli konu, yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep ve Şehitkamil'i üst sıralara taşımak. Projelerimizi hayata geçirirken bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle son dönemlerde insanlarımızın hareketsizlikte sıkıntıları oldu. Şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park, bu sorunu çözecek. Tabi bunun yanı sıra genç nüfusumuzun fazla olmasına bağlı olarak Şehitkamil Vadi Park'ı içerisinde nitelikli, branşa övgü alanlar oluşturduk. Uyguladığımız projelerde, halkımızın ihtiyaçlarını belirleyip ona göre hareket ediyoruz. Son dönemlerde üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de kütüphanelerdir. Şu anda yapımı devam eden 6 kütüphanemiz var. Buradaki amacımız, gençlerimizin nitelikli ortamlarda ders çalışarak, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine imkan sunmak. Ümit ediyorum ki bu gerçekleştirdiğimiz gezi, faydalı olmuştur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi

Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi - Son Dakika


Son Dakika

Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Hande Erçel'e 17:02 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor         
18:08
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement