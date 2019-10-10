Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu'ndan Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

Başkan Fadıloğlu'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon bölgeye, barış ve huzurun egemen olmasını sağlayacaktır" dedi.

Başkan Fadıloğlu'ndan Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon bölgeye, barış ve huzurun egemen olmasını sağlayacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon; bölgeye, barış ve huzurun egemen olmasını sağlayacaktır. Operasyonda görev alan Mehmetçiğin başarılı olacağına sonsuz güven duyuyoruz. Rabbim, Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Allah, kahraman askerlerimizi korusun, sağ salim ailelerine kavuştursun. Şanlı ordumuzun kahraman evlatları için 80 milyon tek yürek olduk. Vatan uğruna canları pahasına bölgede bulunan her Mehmetçiğimize şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Şehitkamil, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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